مستثمرون يعاينون شركة لاسمير عن قرب وهذه آخر المستجدات
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
قالت مصادر مقربة من ملف شركة تكرير البترول المتوقفة عن العمل "لاسمير" أن عددا من المستثمرين المهتمين باقتناء المصفاة قد قاموا بزيارات تفقدية للشركة من أجل الوقوف على وضعيتها عن قرب.
وحسب مصادرنا فإن بيع الشركة أصبح أمرا محتما ولا يمكن التراجع عنه وذلك تنفيذا لقرار المحكمة الصادر في هذا الشأن .
وأضاف المصدر أن المشتري المقبل سيكون أجنبيا على الأرجح، إذ لم يبد أي مستثمر أو شركة مغربية لحدود الساعة رغبته في المنافسة على الصفقة.
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