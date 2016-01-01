هكذا أثارت صفقة بـ100 مليار الجدل بوزارة الصحة

أخبارنا المغربية

أثارت صفقة ضخمة أبرمها وزير الصحة، الحسين الوردي، قبيل انتهاء ولايته، ضجة لدى عدة شركات لم تحظ بجزء من الكعكة.

و يتعلق الأمر بصفقة بقيمة 1 مليار درهم (100 مليار سنتيم) لتجهيز بالتجهيزات البيوطبية والسكانير وآليات الفحص بالرنين المغناطيسي في عدة أقاليم.

و قالت صهيفة أخبار اليوم، أن الصفقة أعلنت في غشت الماضي، وتم حديثا فتح الأظرفة التي تخصها، حيث فازت 4 شركات بـ60 في المائة منها، فيما تم إقصاء شركات أخرى بسبب عدم توفر الشروط التقنية، علما أن حوالي 30 شركة شاركت فيها.

وكانت الحكومة خصصت 3 ملايير درهم لوزارة الصحة لتجهيز المستشفيات على أساس صرف مليار درهم كل سنة بدأ من 2016 إلى 2018.