المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الأمريكي بعد هذا البلد
أخبارنا المغربية :
كشفت مجلة "Successful Farming" الأمريكية، أن المغرب اشترى 60 ألف و500 طن من القمح من الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس المنصرم ، حيث حل في المركز الثاني بعد نيجيريا التي تعد أكبر مستورد للقمح الأمريكي.
و أوضح ذات المصدر ، أن مبيعات القمح الأمريكي لهذا الأسبوع بلغت 531 ألف و300 طن، محققة نموا بـ6 في المائة بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، لكن مع انخفاض عن المتوسط بـ7 في المائة.
و اشترت نيجيريا 96 ألف و300 طن، والمغرب 60 ألف و500 طن، ثم الصين 60 ألف طن، بينما اشترت كل من تايلاند والمكسيك 54 ألف و900 طن و43 ألغ و400 طن، على التوالي.
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