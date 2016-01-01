نايضة أمام بنك المغرب .. موزعو شركة للتسويق الشبكي يحتجون بعد قطع أرزاقهم (فيديو)

أخبارنا المغربية - عادل الوزاني

نظم مئات الموزعين التابعين لاحدى شركات التسويق الشبكي المحجوزة حساباتها، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي لـ”بنك المغرب” بالدار البيضاء ، تنديدا بقرار أصدره والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، قبل ثمانية أشهر.

و رفع المحتجون شعارات من قبيل "فتحو لينا الحساب عيشتونا في العذاب"، و شهدت الوقفة الاحتجاجية مشاركة بعض الوجوه المعروفة بدفاعها عن قضايا المواطنين عبر مواقع التواصل كمول الكاسكيطة و سيكزوفرين و مول شكارة .





تفاصيل القضية تعود الى قرار صادر عن والي البنك ، يقضي بتجميد الحساب البنكي، لشركة "لورن أند أورن كوسميتيك "، المتخصصة في بيع مواد التجميل المستخلصة من زيت "أركان" بطريقة التسويق الشبكي.

و يشترك في هذه الشركة التي أسسها شاب مغربي من مدينة تزنيت، أزيد من 60 ألف موزع بملايين الدراهم، حيث وجدوا أنفسهم أمام قرار مصادرة أرباحهم و عمولاتهم المالية ، التي تصل الى حدود 50 مليون سنتيم في بعض الحالات بسبب قرار تجميد الحساب البنكي للشركة الذي يناهز 18 مليار سنتيم .

و أقدمت السلطات الأمنية، الأسبوع الماضي، على اعتقال الرئيس المدير العام للشركة، الأمر الذي زاد من حدة التضامن ضد استمرار قرار الجواهري، الغير مبرر ، وفق ما صرح به محتجون.