المال السايب ...بنشماس يخصص مساعدا لكل برلماني براتب 4 آلاف درهم شهريا

أخبارنا المغربية : المهدي الوافي

عوض فرض مستوى تعليمي عالي على الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية، خرجت علينا المؤسسة التشريعية بفكرة "عبقرية" جديدة تهدف من خلالها تحسين أداء البرلمانيين والذين يجد معظمهم صعوبة في تهجي الكلمات التي تكتب لهم خلال الأسئلة الشفوية فما بالك بمناقشة السياسات والميزانيات.

خطة مجلس المستشارين تتمثل في تخصيص ميزانية لكل الفرق بالمجلس، من أجل التعاقد مع مساعدين من ذوي الخبرة يمكنون من تحسين عمل المستشارين.

وحسب مصادر من داخل المجلس، فإن الميزانية التي خصصها بنشماس لهذا الإجراء حددت في 4 آلاف درهم عن كل برلماني شهريا، على أن يتم الإدلاء بوثائق تثبت أنها صرفت بالفعل على المساعدين .