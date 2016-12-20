الرئيسية | اقتصاد | المال السايب ...بنشماس يخصص مساعدا لكل برلماني براتب 4 آلاف درهم شهريا

المال السايب ...بنشماس يخصص مساعدا لكل برلماني براتب 4 آلاف درهم شهريا

بواسطة أخبارنا المغربية 35 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
المال السايب ...بنشماس يخصص مساعدا لكل برلماني براتب 4 آلاف درهم شهريا

 

أخبارنا المغربية : المهدي الوافي

عوض فرض مستوى تعليمي عالي على الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية، خرجت علينا المؤسسة التشريعية بفكرة "عبقرية" جديدة تهدف من خلالها تحسين أداء البرلمانيين والذين يجد معظمهم صعوبة في تهجي الكلمات التي تكتب لهم خلال الأسئلة الشفوية فما بالك بمناقشة السياسات والميزانيات.

خطة مجلس المستشارين تتمثل في تخصيص ميزانية لكل الفرق بالمجلس، من أجل التعاقد مع مساعدين من ذوي الخبرة يمكنون من تحسين عمل المستشارين.

وحسب مصادر من داخل المجلس، فإن الميزانية التي خصصها بنشماس لهذا الإجراء حددت في 4 آلاف درهم عن كل برلماني شهريا، على أن يتم الإدلاء بوثائق تثبت أنها صرفت بالفعل على المساعدين .

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (1 تعليق)

1 | Abdessamad
الشعب يموت جوعا٬وبنشماس يفرق المال العام على البرلمانيين٠اللهم إن هذا منكر٠والله لن أسمح أمام الله لأي مسؤول سرق مال الشعب٠
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/12/20 - 03:53
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات