إطلاق البنوك الإسلامية في المغرب قبل نهاية 2016
وعد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بإطلاق الأبناك التشراكية في المغرب قبل متم 2016.
وقال الجواهري في ندوة صحافية عقدها اليوم الثلاثاء عقب الاجتماع الأخير برسم هذا العام لمجلس بنك المغرب إن "لجنة مؤسسات القرض درست الملفات المودعة وطلبت معلومات تكميلية تتعلق أساسا بالمنتجات والعقود والإشهار".
وأضاف أنه يأمل التوصل بالأجوبة في أقرب الآجال الممكنة بغية إطلاق هذا الورش قبل متم 2016، مبرزا أن هذه العملية تتطلب تحضير سوق الصكوك والتكافل وبلورة آلية جبائية عادلة.
وقد أعد المغرب مجمل الآليات التشريعية والتنظيمية والجبائية الضرورية لاطلاق الأبناك التشاركية في إطار رؤية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار القطاع المالي عبر مجمل قطاعاته، والتي تتمثل في القطاع البنكي وسوق الرساميل وقطاع التأمين.
وتم إيداع عشر طلبات لانشاء أبناك تشاركية لدى بنك المغرب.
وبالنسبة للأبناك المغربية، يتعلق الأمر بالقرض الفلاحي، والتجاري وفا بنك، والبنك الشعبي، والقرض العقاري والسياحي والبنك المغربي للتجارة الخارجية.
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