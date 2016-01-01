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عاجل .. محكمة العدل الأوروبية تنتصر للمغرب ضد " البوليساريو "

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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عاجل .. محكمة العدل الأوروبية تنتصر للمغرب ضد " البوليساريو "

 ألغت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 دجنبر 2015 والذي خلص إلى الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ورفضت المحكمة طعن البوليساريو لكونه غير مقبول.

كما حكمت محكمة العدل الأوروبية على جبهة البوليساريو بتحمل مصاريف الدعوى وكذا تلك التي تقدم بها مجلس الاتحاد الأوروبي.

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