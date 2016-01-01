ارتفاع في عدد المسافرين بمطار مراكش المنارة بنسبة 20, 14 في المائة خلال شهر نونبر الماضي

سجلت حركة المسافرين على مستوى مطار مراكش المنارة الدولي ارتفاعا بلغت نسبته 20, 14 في المائة خلال شهر نونبر الماضي، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2015 .



وحسب إحصائيات صادرة عن المكتب الوطني للمطارات فإن 352 ألف و434 مسافرا استعملوا مطار مراكش المنارة في تنقلهم خلال هذه الفترة، مقابل 308 ألف و600 مسافرا في نفس المدة من السنة الماضية .



من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن ثلاثة ملايين و565 ألف و794 مسافرا استعملوا مطار مراكش المنارة في تنقلهم في الفترة ما بين فاتح يناير و30 نونبر من السنة الجارية، مقابل ثلاثة ملايين و687 ألف و26 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مما يمثل نسبة انخفاض بلغت 29, 3 في المائة.



وبخصوص حركة الطيران، فقد حقق مطار مراكش المنارة الدولي خلال شهر نونبر الماضي، نسبة وصلت الى 94, 20 في المائة من مجموع حركة الطيران المسجلة بمطارات المملكة، ليحتل بذلك المرتبة الثانية على الصعيد الوطني، وذلك بعد مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء( 39, 49 في المائة) .



وبالنسبة للخطوط الخمسة الأولى من حيث عدد المسافرين خلال شهر نونبر الماضي على الصعيد الوطني، فقد احتل الخط الجوي الرابط بين مراكش وباريس أورلي المرتبة الثالثة ب31 ألف و955 مسافرا، (وهو ما يمثل 26, 2 في المائة من مجموعة حركة النقل الجوي بالمملكة)، متبوعا بالخطين الجويين مراكش لندن في المرتبة الرابعة ب27 ألف و990 مسافرا (98, 1 فلي المائة)، ومراكش مدريد في المرتبة الخامسة ب 27 ألف و432 مسافرا (94, 1 في المائة).