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خبر غير سار ينتظر المغاربة بداية سنة 2017

بواسطة أخبارنا المغربية 5 ساعات 47 دقيقة مضت
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خبر غير سار ينتظر المغاربة بداية سنة 2017

أخبارنا المغربية 

من المتظر أن يشرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ـ قطاع الكهرباء ـ ابتداء من شهر يناير 2017 في تطبيق ذعيرة 25 درهما عن كل تأخير في أداء فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية.

و أكد المكتب، وفق بلاغ صادر عنه، أنه سيتم إدراج الذعائر في فاتورة الشهر الموالي، حيث أهاب بالزبناء أداء كل فاتورة لاستهلاك الطاقة الكهرباء في الآجال المحددة تفاديا لتلك الذعيرة.

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1 | Labass
Argent
C bien c très bien c magnifique k 26dh c pa bcp!!!!
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1
تقرير كغير لائق 2016/12/22 - 09:27
2 | ahmed
wach had lamwassakh makayachamch
c'est ce genre de singes qui sont à l'origine des révolutions c'en es assez imchi ikawad
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0
تقرير كغير لائق 2016/12/22 - 09:34
3 |
الطنز
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/12/22 - 09:44
4 | سعيد
زيد .......
ليكن في علم المسؤولين ان مناطق جبلية لها دعيرة الزامية فرضتها عدم استخلاص الفاتورة بالقرب من محل السكن مما يجعل الساكنة تنتقل و تسافر من اجل دا لك والمتال اقليم الحوز بالخصوص جماعات اكدمت تلات تيعقوب اجوكاك لستخلاص الفاتورة علىهم السفر الى دائرة اسني دعيرة 40درهم ونصف يوم ان وجدت وسيلة النقل الا يفكر المكتب الوطني الصالح للشرب من تقريب الادارة من المواطنين وتسهيل عملية الاستخلاص الساكنة دخلها محدود او منعدم
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1
تقرير كغير لائق 2016/12/22 - 10:02
5 | Moha
هذا المسؤول غير مرغوب فيه .
اليس من المغاربة من يتحمل المسؤولية مكان الفهري المعروف لدى كل المغاربة هو و زوجته التي افسدت الصحة و....
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0
تقرير كغير لائق 2016/12/22 - 10:05
6 | مصطغى
الفاتورة
شركة التوزيع ﻻتعلم ان المغاربة ﻻيدخرون.بالله عليكم الفاتورة تصل يوم 22 في الشهر واﻻجرة ف30 منه فكيف نسدد في اﻻجال.انه احتيال على الشعب
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2
تقرير كغير لائق 2016/12/22 - 11:30
7 | Rachyd
A
Les mots me trahai pour repondre a ce genre de propos lorsque des personnes comme celui affiche sur l ecran je vous dire salam allykom et soyez patients et genereux avec ce baron qui a fait soife toute unepopulation tetoune
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0
تقرير كغير لائق 2016/12/22 - 11:36
8 | سعيد السوسي
ومن يفرض علىكم الذعائر على عملكم الناقص
و الفواتر التقديرية التي تخرح من مكاتبكم هل اذا زدتم على العداد هل تؤدون دعيرة للمستهلك ? التخربيق للعلم فقط فمكتب الماء و الكهرباء في اخر فاتورة ارسل لي -1300 درهم يعني زادو عليا بالفاتورة التقديرية واش انا معندي ماندير ب1300درهم حتى تدوز عندهوم
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0
تقرير كغير لائق 2016/12/23 - 03:12
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

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