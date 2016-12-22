خبر غير سار ينتظر المغاربة بداية سنة 2017

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من المتظر أن يشرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ـ قطاع الكهرباء ـ ابتداء من شهر يناير 2017 في تطبيق ذعيرة 25 درهما عن كل تأخير في أداء فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية.

و أكد المكتب، وفق بلاغ صادر عنه، أنه سيتم إدراج الذعائر في فاتورة الشهر الموالي، حيث أهاب بالزبناء أداء كل فاتورة لاستهلاك الطاقة الكهرباء في الآجال المحددة تفاديا لتلك الذعيرة.