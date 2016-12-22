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الحكومة الجديدة ستزف خبرا سيئا للاعبي ومدربي البطولة الوطنية

بواسطة أخبارنا المغربية 5 ساعات مضت
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الحكومة الجديدة ستزف خبرا سيئا للاعبي ومدربي البطولة الوطنية

 

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من السنة القادمة الإجراء الجديد الذي فرضته الحكومة والمتعلق بإخضاع رواتب لاعبي ومدربي وأطر البطولة الوطنية الاحترافية لاقتطاع الضريبة على الدخل شأنهم في ذلك شأن جميع الموظفين والعمال وأصحاب المهن الحرة.

وحسب مصادر من الجامعة الملكية لكرة القدم، فإن المساطر الإدارية التي تمهد لهذا الإجراء تجري في الوقت الحالي، حيث سيتم عقد اجتماعات مع رؤساء الأندية من أجل إخبارهم بالطريقة التي سيتم بها التصريح بلاعبيهم وأطرهم.

هذا ومن المنتظر أن يشكل هذا الإجراء عبئا جديدا على الأندية والتي ستجد نفسها مضطرة للتكفل بأداء ضرائب لاعبيها حتى تغريهم بالبقاء بها أو التوقيع لها.

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1 | حميدات سعيد
الضريبة
اداء الضرايب واجب على كل من له دخل اي كان نوعه وأي كان عمله او وظيفته وهذا من حيث المبدء .
باركة من مغالطة الناس وتكريس السيبة
رغم ان العدالة والشفافية في فرض الضرايب وتطبيق القانون منهار كليا
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/12/22 - 10:52
2 |
إجراء في محله ولا يعقل ان لا يساهم أصحاب الكرة في الضريبة
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/12/22 - 11:06
3 | عبدالاله
شيئ مفرح
إذا ما اعتبر انه سيئ بالنسبة للمدربين واللاعببن ،فانه امر جميل بالنسبة لباقي المغاربة،
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/12/22 - 11:40
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

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