الحكومة الجديدة ستزف خبرا سيئا للاعبي ومدربي البطولة الوطنية

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من السنة القادمة الإجراء الجديد الذي فرضته الحكومة والمتعلق بإخضاع رواتب لاعبي ومدربي وأطر البطولة الوطنية الاحترافية لاقتطاع الضريبة على الدخل شأنهم في ذلك شأن جميع الموظفين والعمال وأصحاب المهن الحرة.

وحسب مصادر من الجامعة الملكية لكرة القدم، فإن المساطر الإدارية التي تمهد لهذا الإجراء تجري في الوقت الحالي، حيث سيتم عقد اجتماعات مع رؤساء الأندية من أجل إخبارهم بالطريقة التي سيتم بها التصريح بلاعبيهم وأطرهم.

هذا ومن المنتظر أن يشكل هذا الإجراء عبئا جديدا على الأندية والتي ستجد نفسها مضطرة للتكفل بأداء ضرائب لاعبيها حتى تغريهم بالبقاء بها أو التوقيع لها.