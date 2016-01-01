هذا هو حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي بالمغرب سنة 2015

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بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاتحاد الأوروبي بالمغرب أزيد من 15 مليار أورو مع نهاية سنة 2015 حسبما أفاد به اليوم الخميس مكتب الاتحاد الأوروبي للإحصائيات.

و حسب ذات المصدر فإن المغرب استقطب 15.236 مليار أورو من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي للعالم إلى غاية نهاية سنة 2015، وراء كل من الجزائر 16 مليار أورو، و تونس (3,151 مليار أورو).

و من جهة أخرى فالبلدان الأساسية المستفيدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يحوزها الاتحاد الأوروبي في إفريقيا هي : جنوب إفريقيا (79 مليار أورو) ومصر (41 مليار) و أنغولا (36 مليار) و نيجيريا (32 مليار).

و تقدر إنجازات الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا بنسبة 4,2 بالمائة من مجموع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يحوزها الاتحاد الأوروبي في باقي أنحاء العالم حسب ما أوضحه مكتب الاتحاد الأوروبي للإحصائيات.

و بلغت مخزونات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاتحاد الأوروبي في العالم 6.894 مليار أورو نهاية سنة 2015 و هي في تزايد بنسبة 14,9 بالمائة مقارنة بنهاية سنة 2014 و أزيد من ثلث هذه المخزونات تحوزها الولايات المتحدة الأمريكية.

و أظهرت معطيات الاتحاد الأوروبي للإحصائيات أن أسواق الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية لازالت مرتبطة بقوة فيما بينها.

و في هذا الإطار حازت الولايات المتحدة الأمريكية على 37,2 بالمائة نهاية 2015 من المخزونات الإجمالية التي يملكها الاتحاد الأوروبي في بقية العالم بمبلغ 2.561 مليار أورو متبوعة بسويسرا (829 مليار أي 12 بالمائة) و جزر برمودا (353 مليار أي 5,1 بالمائة) و البرازيل (327 مليار أي 4,7 بالمائة) و الصين (288 مليار أي 4,2 بالمائة) و كندا (249 مليار أي 3,6 بالمائة).

و في نفس السياق فإن الاستثمارات المباشرة للولايات المتحدة تشهد ارتفاعا في الاتحاد الأوروبي بمبلغ مخزونات الاستثمارات الأجنبية المباشرة يصل إلى 2.436 مليار أورو نهاية سنة 2015 أي 41,7 بالمائة من المخزونات الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يملكها باقي العالم في الاتحاد الأوروبي.

و شهدت مخزونات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يملكها الاتحاد الأوروبي في باقي العالم ارتفاعا بحوالي 15 بالمائة سنة 2015 كما عرفت أيضا مخزونات الاستثمارات التي يملكها باقي العالم في الاتحاد الأوروبي ارتفاعا محسوسا ليبلغ 5.842 مليار أورو نهاية سنة 2015 أي تزايد بنسبة 22,8 بالمائة.

و أشار ديوان الاتحاد الأوروبي للإحصائيات إلى أن "الاتحاد الأوروبي يحتفظ بتموقع خارجي واضح للاستثمارات التي بلغت 1.000 مليار أورو مقارنة بباقي العالم".