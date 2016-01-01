تفاصيل تمديد خط الطرامواي الرباط - سلا و الأحياء الجديدة التي سيمر بها

صادق مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة"، أول أمس الخميس، على اتفاقية تمديد خط الطرامواي الرباط - سلا على مسافة 7 كلم في الاتجاهين، وذلك خلال دورة استثنائية ترأسها جامع المعتصم رئيس المؤسسة بحضور أعضائها.

ويمتد الاتجاه الأول لخط الطرامواي من محطة الحسن الثاني بمدينة سلا، مرورا بشارع الزربية إلى حدود موقع المستشفى الإقليمي الذي يتم تشييده بمقاطعة احصين، على طول 4.6 كلم، فيما يمتد الاتجاه الثاني من خط الطرامواي من مستشفى مولاي يوسف بمدينة الرباط إلى ملتقى الطريق مع شارع الكفاح بحي يعقوب المنصور على طول 2.4 كلم.

وقد حددت التكلفة الإجمالية للمشروع في مليار و715 مليون درهم، ستساهم في تمويلها الأطراف المتعاقدة ب51 بالمائة موزعة بين مؤسسة التعاون "العاصمة" بمبلغ 180 مليون درهم، ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق بمبلغ 100 مليون درهم، وصندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والبيحضري بمبلغ 592 مليون درهم، فيما سيتم تمويل الباقي بواسطة القروض.

وأوضح بلاغ لمؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة"، أمس الجمعة، أن مجلس المؤسسة صادق أيضا خلال الدورة الاستثنائية، التي عقدت طبقا لمقتضيات المادة 138 من القانون التنظيمي للجماعات، على اتفاقية المساعدة التقنية بين مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة"، وشركة الطرامواي الرباط – سلا، تتعلق بتتبع دراسة مشروع التنقلات الحضرية، واتفاقية إطار شراكة لتمويل مخطط التنقلات الحضرية بين وزارة الداخلية ومؤسسة "العاصمة".