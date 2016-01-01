هذا هو مضمون المراسلة التي وجهها الرميد لرؤساء المحاكم بخصوص المزادات العلنية
أخبارنا المغربية
راسل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، رؤساء المحاكم لمواجهة لوبيات المزادات العلنية.
واعتبر وزير العدل والحريات أنه لاحظ على مستوى الواقع أن الضمانات الممنوحة خلال مساطر البيع بالمزاد العلني لا تحقق الأهداف المنشودة منها، إذ إن إجراء ات البيع تعترضها بعض الصعوبات، تترتب عنها في كثير من الحالات إعادة السمسرة، ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ الأحكام.
و وفق يومية المساء، فقد أضاف الرميد أن هذا الأمر يعود إلى عدم تبليغ أحد شركاء المنفذ عليه بتاريخ السمسرة، أو عدم وجود متزايدين، أو عدم جدية العروض المقدمة بعد إجراء المزاد، أو عدم التزام المتزايدين بالسدس بإتمام البيع بعد إعادة السمسرة.
شاشة أخبارنا
- هذا مصير "خليفة القايد" تسببت عشيقته في حادثة سير
- المحكمة تصدم مجددا الكوبل "عمر وفاطمة" بهذا القرار
- معاقون بالصخيرات لـ " جلالة الملك " : " قالو لينا تعطونا 3 المليون باش تاخذو الكريمات ديالكم " ( الفيديو )
- فاجعة: سقوط عربة مجرورة بحصان بقناة للسقي على متنها تلاميذ وتلميذات متوجهون للمدرسة وهذه هي الحصيلة
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟