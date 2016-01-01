هذا هو مضمون المراسلة التي وجهها الرميد لرؤساء المحاكم بخصوص المزادات العلنية

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راسل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، رؤساء المحاكم لمواجهة لوبيات المزادات العلنية.

واعتبر وزير العدل والحريات أنه لاحظ على مستوى الواقع أن الضمانات الممنوحة خلال مساطر البيع بالمزاد العلني لا تحقق الأهداف المنشودة منها، إذ إن إجراء ات البيع تعترضها بعض الصعوبات، تترتب عنها في كثير من الحالات إعادة السمسرة، ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ الأحكام.

و وفق يومية المساء، فقد أضاف الرميد أن هذا الأمر يعود إلى عدم تبليغ أحد شركاء المنفذ عليه بتاريخ السمسرة، أو عدم وجود متزايدين، أو عدم جدية العروض المقدمة بعد إجراء المزاد، أو عدم التزام المتزايدين بالسدس بإتمام البيع بعد إعادة السمسرة.