ارتفاع صاروخي جديد للطماطم، و هذه المرة في أحد "معاقلها"
أخبارنا المغربية
شهدت أسعار الطماطم ارتفاعا صاروخيا في أثمنتها، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد منها 15 درهم، بأسواق إقليمي الجديدة وسيدي بنور.
و حسب مصادر يومية المساء، فإن تجار الخضر، سواء بالجملة أو التقسيط، بمنطقة دكالة، فوجئوا باختفاء الطماطم من الضيعات الفلاحية المنتشرة بإقليم الجديدة، والتي عرفت بإنتاجها للطماطم على مدار السنة.
وأرجع محمد بن الماحي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، في تصريحات صحفية، أن سبب ارتفاع أسعار الطماطم هو ارتفاع موجة البرد وكثرة الوسطاء الذين يتاجرون في الطماطم ويرفعون من ثمنها.
وارتفع ثمن الطماطم ما بين 10 و15 درهما، فيما كان يتراوح سعرها خلال متم شهر دجنبر الماضي ما بين 3 و5 دراهم.
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