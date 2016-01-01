خطير : الملياردير منصف بلخياط يسعى لقطع أرزاق مغاربة يقتاتون من الانترنت

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

في تدوينة له على صفحته الخاصة بالفيسبوك ، قال البودكاستر المغربي الشهير ، أمين رغيب أن الوزير السابق والملياردير منصف بلخياط الذي يمتلك أكبر شركات الدعاية والإعلان في المغرب يطالب بحبس إعلانات فيسبوك وجوجل على المغاربة ، مضيفا في ذات التدوينة أن هذه الإعلانات تهدد شركات الدعاية والإعلان في المغرب ، قبل ان يواصل حديثه بعبارة تحمل في طياتها كثير من السخرية ، حيث قال : " احم احم هاز الهم لشركات ديال الإعلان في المغرب . زعما الشركات ديالو " .

ذات المتحدث أكد أن منصات جوجل و فيسبوك أصبحت تكبد شركاته خسائر مالية مهمة جدا، لأن أغلب المعلنين أصبحوا يفضلون استثمار أموالهم في فيسبوك وجوجل عوض الإستثمار في شركات الدعاية والإعلان بطرقها الإعلانية الكلاسيكية التي أكل عليها الدهر وشرب .

وختم رغيب كلامه بالتأكيد على ان : " الملياردير بلخياط و إنطلاقا من مركزه قد يكون لمطالبه التفاتة وزارية تقضي بمنع المغاربة من ولوج " فيسبوك " و "ادسنس جوجل " و أيضا " ادوورد"، حينها سينتهي بنا الأمر مثل شقيقتنا الجزائر، ما يعني أن تطبيق هذا القانون على المغاربة سينهي شيء إسمه الربح من الانترنت .