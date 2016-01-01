الرئيسية | اقتصاد | خطير : الملياردير منصف بلخياط يسعى لقطع أرزاق مغاربة يقتاتون من الانترنت

خطير : الملياردير منصف بلخياط يسعى لقطع أرزاق مغاربة يقتاتون من الانترنت

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
خطير : الملياردير منصف بلخياط يسعى لقطع أرزاق مغاربة يقتاتون من الانترنت

 

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

في تدوينة له على صفحته الخاصة بالفيسبوك ، قال البودكاستر المغربي الشهير ، أمين رغيب أن الوزير السابق والملياردير منصف بلخياط الذي يمتلك أكبر شركات الدعاية والإعلان في المغرب يطالب بحبس إعلانات فيسبوك وجوجل على المغاربة ، مضيفا في ذات التدوينة أن هذه الإعلانات تهدد شركات الدعاية والإعلان في المغرب ، قبل ان يواصل حديثه بعبارة تحمل في طياتها كثير من السخرية ، حيث قال : " احم احم هاز الهم لشركات ديال الإعلان في المغرب . زعما الشركات ديالو " .

ذات المتحدث أكد أن منصات جوجل و فيسبوك أصبحت تكبد شركاته خسائر مالية مهمة جدا، لأن أغلب المعلنين أصبحوا يفضلون استثمار أموالهم في فيسبوك وجوجل عوض الإستثمار في شركات الدعاية والإعلان بطرقها الإعلانية الكلاسيكية التي أكل عليها الدهر وشرب .

وختم رغيب كلامه بالتأكيد على ان : " الملياردير بلخياط و إنطلاقا من مركزه قد يكون لمطالبه التفاتة وزارية تقضي بمنع المغاربة من ولوج " فيسبوك " و "ادسنس جوجل " و أيضا " ادوورد"، حينها سينتهي بنا الأمر مثل شقيقتنا الجزائر، ما يعني أن تطبيق هذا القانون على المغاربة سينهي شيء إسمه الربح من الانترنت .

مجموع المشاهدات: 4420 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات