منحرفان يقتلان شابا بطنجة بعدما حاول الدفاع عن صديقته من اغتصابها

أخبارنا المغربية

شهد منتزه الرميلات بمدينة طنجة قبل قليل، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في العشرينيات من عمره، على يد منحرفين كانوا يحاولون اختطاف صديقته التي كانت رفقته.

و في التفاصيل تقول مصادر محلية أن الشاب كان رفقة صديقته يتنزهان بالمنطقة المذكورة قبل أن يعترض سبيلهما جانحان مسلحان بأسلحة بيضاء حاولا الاستفراد بالفتاة واغتصابها، وأمام محاولته الدفاع عنها وجهوا له طعنات قاتلة أسقطته جثة هامدة.

و فر المنحران نحو وجهة مجهولة مباشرة بعد ارتكابهما للجريمة المروعة، تاركين وراءهما جثة مضرجة بالدماء وسط صراخ الفتاة.