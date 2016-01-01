طاقة الإماراتية توفر 50 في المئة من احتياجات المغرب من الكهرباء

أخبارنا المغربية

تساهم شرطة طاقة المغرب التابعة لمجموعة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، بأكثر من 50 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية التي ينتجها المغرب، وذلك بعد أن استحوذت المجموعة الإماراتية على أغلب أسهم الشركة سنة 2007.

وكشف سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبوظبي الوطنية للطاقة أن السوق المغربي يعد أحد أكثر الأسواق أهمية بالنسبة للمجموعة، مضيفا أنه في ظل الآفاق الإيجابية للاقتصاد المغربي نرى فرصا هائلة للشركة في هذا السوق، وفق ما أوردته "أخبار اليوم ".