الرئيسية | اقتصاد | شخصيات نافذة ترفض تسليم ممتلكات الدولة التي تكتريها بـ 70 درهما للشهر

شخصيات نافذة ترفض تسليم ممتلكات الدولة التي تكتريها بـ 70 درهما للشهر

بواسطة أخبارنا المغربية 4 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
شخصيات نافذة ترفض تسليم ممتلكات الدولة التي تكتريها بـ 70 درهما للشهر

أخبارنا المغربية 

رفضت  شخصيات نافذة تسليم ممتلكات الدولة التي تكتريها بـ 70 درهما للشهر، لا سيما في بعض الأحياء الراقية بمدينتي الدار البيضاء والرباط. 

و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عممت مذكرة تدعو فيها كل مصالحها الجهوية إلى الشروع فورا في تطبيق المسطرة المتعلقة باسترجاع الأملاك ذات القيمة المالية العالية.

و أوضحت اليومية أنه  في السياق نفسه أن الدراسات التي أنجزت حول الخسائر التي تتكبدها الدولة من جراء اكتراء محلات وعمارات كبيرة، أثبتت أن الدولة تخسر سنويا مئات المليارات منذ عقود.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات