شخصيات نافذة ترفض تسليم ممتلكات الدولة التي تكتريها بـ 70 درهما للشهر

أخبارنا المغربية

رفضت شخصيات نافذة تسليم ممتلكات الدولة التي تكتريها بـ 70 درهما للشهر، لا سيما في بعض الأحياء الراقية بمدينتي الدار البيضاء والرباط.

و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عممت مذكرة تدعو فيها كل مصالحها الجهوية إلى الشروع فورا في تطبيق المسطرة المتعلقة باسترجاع الأملاك ذات القيمة المالية العالية.

و أوضحت اليومية أنه في السياق نفسه أن الدراسات التي أنجزت حول الخسائر التي تتكبدها الدولة من جراء اكتراء محلات وعمارات كبيرة، أثبتت أن الدولة تخسر سنويا مئات المليارات منذ عقود.