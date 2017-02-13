الرئيسية | اقتصاد | الموظفون الكبار بوزارة بوسعيد يحصلون على راتب 15 شهر بعد تقاعدهم

الموظفون الكبار بوزارة بوسعيد يحصلون على راتب 15 شهر بعد تقاعدهم

بواسطة أخبارنا المغربية 30 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الموظفون الكبار بوزارة بوسعيد يحصلون على راتب 15 شهر بعد تقاعدهم

أخبارنا المغربية :

قدمت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية تقريرا للوزير محمد بوسعيد حول مراجعة منح موظفي الوزارة، خاصة في ظل كثرة الشكايات التي تتلقاها الوزارة بخصوص منح نهاية الخدمة.

و أشارت صحيفة الأحداث المغربية في عددها الصادر غدا، أنه بمجرد مغادرة الموظفين الكبار نحو التقاعد يحصلون على منحة تعادل راتب 15 شهرا، دون باقي الموظفين في السلالم والمراتب الدنيا.

مجموع المشاهدات: 398 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (1 تعليق)

1 | montreal canada
shame on you
c'est trop, vraiment j'arrive pas a comprendre qu est ce qu ils font ces gens pour merioer tous ces salaires colossaux. La majorite du peuple ne trouv meme pas quoi manger ou subvenir aux besoins de leurs familles et ces cons sont entrain de distribuer l argent entre eux sans control et surveillance.
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/02/13 - 11:00
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات