الموظفون الكبار بوزارة بوسعيد يحصلون على راتب 15 شهر بعد تقاعدهم

أخبارنا المغربية :

قدمت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية تقريرا للوزير محمد بوسعيد حول مراجعة منح موظفي الوزارة، خاصة في ظل كثرة الشكايات التي تتلقاها الوزارة بخصوص منح نهاية الخدمة.

و أشارت صحيفة الأحداث المغربية في عددها الصادر غدا، أنه بمجرد مغادرة الموظفين الكبار نحو التقاعد يحصلون على منحة تعادل راتب 15 شهرا، دون باقي الموظفين في السلالم والمراتب الدنيا.