الموظفون الكبار بوزارة بوسعيد يحصلون على راتب 15 شهر بعد تقاعدهم
أخبارنا المغربية :
قدمت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية تقريرا للوزير محمد بوسعيد حول مراجعة منح موظفي الوزارة، خاصة في ظل كثرة الشكايات التي تتلقاها الوزارة بخصوص منح نهاية الخدمة.
و أشارت صحيفة الأحداث المغربية في عددها الصادر غدا، أنه بمجرد مغادرة الموظفين الكبار نحو التقاعد يحصلون على منحة تعادل راتب 15 شهرا، دون باقي الموظفين في السلالم والمراتب الدنيا.
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