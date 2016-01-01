خبر سيء لأصحاب الشاحنات التي يفوق عمرها 20 سنة
أخبارنا المغربية
يستعد المغرب لتطبيق تدابير جديدة في مجال النقل، تهم حظر قيادة الشاحنات التي يفوق عمرها 20 سنة، وهو قرار سيهم حوالي 22 من الحظيرة الوطنية للشاحنات، خاصة شاحنات الوزن الثقيل.
و قالت صحيفة الأحداث المغربية أنه بالإضافة إلى الفائدة الكبرى التي سيجنيها القطاع، والمتمثلة في خفض التلوث، فإنه بتغيير شاحنة للنقل الثقيل يزيد عمرها عن 10 سنوات، وما فوق، بأخرى عمرها خمس سنوات، سيتم اقتصاد استهلاك المحروقات بنسبة 15 لترا في كل 100 كيلومتر، وهو الاقتصاد الذي يصل إلى 51 لترا من المحروقات للشاحنة الواحدة سنويا.
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