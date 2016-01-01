اتهامات شباط تدفع بلجنة تقصي الحقائق للبحث عن مصير دعم المحروقات

أخبارنا المغربية

يستعد عدد من البرلمانين في الغرفة الأولى للتقدم بمقترح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أموال دعم المحروقات، والتدقيق في المعايير والطرق التي صرف بها صندوق المقاصة أكثر من 295 مليار درهم منذ 2008 إلى 2016 .

و تأتي هذه الخطوة حسب صحيفة أخبار اليوم، على خلفية الاتهامات التي وجهها حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى المجموعة المملوكة لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، في حكومتي عباس الفاسي وعبد الإله بنكيران وقوله إن (مول البومبات) لوحده استفاد من 13 مليار درهم من صندوق المقاصة.

و اعتبرت هذه الاتهامات من طرف مراقبين سببا كافيا لفتح تحقيق برلماني لمعرفة حقيقة الامر، خاصة وأن حزب الاستقلال كان مشاركا في حكومات سابقة، وكان لديه وزير أول قاد حكومة صرفت ما بين 2007 و2011 ما مجموعه (194 مليار درهم)، حسب ما هو منصوص عليه في خمس قوانين مالية أعدها حزب الاستقلال ونفذها وزير المالية صلاح الدين مزوار، ووزير الشؤون العامة التابع له صندوق المقاصة نزار بركة.

هذا وقال مصدر مقرب من عزيز أخنوش، إن "هذا الأخير هو أول من سيدعم لجنة برلمانية أو غير برلمانية للتحقيق في أموال الدعم، الذي كان يصرف لشركات المحروقات والغاز، وأن الذي بيته من فولاذ لا يخشى الحجر".