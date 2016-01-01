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هكذا تسبب البلوكاج في توقيف العديد من الصفقات العمومية

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
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هكذا تسبب البلوكاج في توقيف العديد من الصفقات العمومية

أخبارنا المغربية :

تعيش العديد من الإدارات العمومية حالة من الجمود في ما يتعلق بإطلاق الصفقات العمومية، بسبب البلوكاج. 

و قالت صحيفة أخبار اليوم، أنه بالرغم من مصادقة الحكومة على مراسيم فتح الاعتمادات اللازمة لسير مرافق الإدارة، فإن هذا لا يعني إطلاق الصفقات العمومية غير الضرورية. 

و قالت مصادر اليومية أن الدستور والقانون التنظيمي للمالية ينصان على فتح الاعتمادات الضرورية، وهو ما يعني أنه لا يمكن إطلاق صفقات غير ضرورية من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بتكاليف مالية.

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