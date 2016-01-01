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مستخدمو "الأوطوروت" يستأنفون التصعيد في خطوة قد تكلف المغرب خسائر مادية جسيمة

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
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مستخدمو "الأوطوروت" يستأنفون التصعيد في خطوة قد تكلف المغرب خسائر مادية جسيمة

أخبارنا المغربية 

تزداد هوة الخلاف بين إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة والعاملين بها اتساعا يوما بعد آخر، ويزداد الاحتقان الذي بلغ درجاته القصوى داخل واحد من القطاعات الحيوية للبلاد.

و وفق يومية الصباح، فقد عرفت القضية  محطات تصعيدية كلفت خسائر مادية حقيقية، بعدما أصبحت الطرق السيارة بلا أداء في إضرابين متتاليين خاضهما مستخدمو الشركة كل منهما دام 48 ساعة. 

وتوعد مسؤول نقابي بالعودة إلى التصعيد والانخراط في أشكال نضالية غير مسبوقة إذا ما استمر الوضع كما هو عليه.

 

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