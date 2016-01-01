البنك الدولي : اقتصاد المغرب فاشل وعليه التعلم من نموذج كوريا الجنوبية
أخبارنا المغربية : نورالدين ثلاج
وجهت "مجموعة البنك الدولي" انتقادات لاذعة للاقتصاد المغربي الذي جاءت نتائجه النهائية بخصوص الاستثمارات أقل من التوقعات، وذلك بالرغم من المجهودات الاستثمارية الكبيرة التي بذلها منذ عام 2000، حيث بلغ معدل الاستثمارات 31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
و وفق صحيفة "ليكونوميست" فإن المجموعة أبدت عدة ملاحظات على الأداء الاقتصادي والاجتماعي للمغرب، مؤكدة على أنه بالرغم من الإصلاحات الهيكلية، فشل الاقتصاد المغربي إلى حد كبير في تحسين كفاءته، موجهة عدة توصيات للمغرب باتخاذ كوريا الجنوبية نموذجا يتعلم منه، لكون الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين متساويا في سنوات الستينات، لكن بعد ستين عاما لا يمكن تصنيف المغرب وكوريا الجنوبية ضمن نفس الفئة الاقتصادية.
وأوضحت الصحية وفق مذكرة المجموعة البنكية أن نصيب الفرد من الناتج المحلي في كوريا الجنوبية يعادل 72 ألف دولار، متفوقا على دخل الفرد المغربي بعشرة أضعاف، حيث يتعلق الفرق بين اقتصاد البلدين بمسألة اختيارات.
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