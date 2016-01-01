عطب تقني يحرم زبناء "البنك الشعبي" من سحب أموالهم
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
استعصى على زبناء البنك الشعبي أمس السبت سحب أموالهم و القيام بعدد من العمليات المصرفية عبر الشبابيك الأوتوماتيكية التابعة للبنك المذكور على الصعيد الوطني ، و أيضا شبابيك الأبناك الأخرى.
و لم تقدم الإدارة المركزية للبنك الشعبي أي تفسيرات حول العطل الذي لحق نظامها المعلوماتي الذي يرفض إجراء أي عملية سحب.
هذا، و أكدت مصادر أنه جرى صباح اليوم الأحد إصلاح العطب ، من أجل تمكين الزبناء من سحب أموالهم عن طريق الشبابيك الأوتوماتيكية.
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