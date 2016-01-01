لامفتريت " الصخيرات : الأرقام الإيجابية المسجلة تعكس حجم المجهودات الجبارة التي تقوم بها إدارة الفندق ( الوثائق )
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
عطفا على معطيات توصل بها موقع " أخبارنا المغربية " من مصادر نقابية تم إدراجها في موضوع سابق، حول الوضع الذي يعيش على وقعه فندق لامفتريت بالصخيرات ، كانت لنا محادثة خاصة مع مدير هذه الوحدة الفندقية ، الفرنسي ديديي اسكارتان ، الذي أكد لنا أن الفندق عرف منذ إشرافه على إدارته ، تطورا مهما من حيث الأرقام المسجلة فيما يخص نسبة الحجوزات " le taux d'occupation hotel " ، التي ارتفعت من 28.2 بالمائة سنة 2012 إلى 37.1 بالمائة مع نهاية سنة 2016 ( الوثيقة ) .
أما فيما يخص علاقات إدارة الفندق مع الطبقة الشغيلة ، فقد أكد السيد المدير ، أنه في إطار ترسيخ ثقافة الحوار و التشاور ، و تكريس مبدأ التفاوض الجماعي ، التي تأسست عليها العلاقات بين الطرفين ، وبعد سلسلة من اللقاءات والمحادثات بشأن الملف المطلبي ، تم بتاريخ 18 يناير 2016 ، الاتفاق على إقرار زيادة في أجور العمال ، على شكل منحة صافية مجزأة مقدارها 250 درهم ، بحضور ممثلين عن الإدارة العامة و مدير الموارد البشرية السابق من جهة ،و أعضاء المكتب النقابي من جهة ثانية، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ( الوثيقة ) .
كما تعهد الطرفان على ضرورة الانخراط الفعلي من أجل تحسين مردودية و جودة المنتوج المقدم من قبل الفندق ، بما يحقق أهداف المؤسسة ، والحفاظ على استقرارها الاجتماعي ، مع تغليب مبدأ الحوار بين ممثلي العمال و ادارة الفندق ، و المساهمة الفعالة في تنزيل النظام الداخلي للمؤسسة ، علاوة على الانخراط الجدي في برنامج التكوين المستمر .
معطيات تؤكد حسب ديديي اسكارتان ، مدير فندق لامفتريت الصخيرات على العمل الجاد و المجهودات الجبارة التي تبذلها الإدارة من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي لكافة الأجراء ، و من خلاله السعي نحو تحقيق كل الأهداف المسطرة الضامنة لاستمرار هذه الوحدة السياحية ، من خلال المؤشرات المسجلة خلال السنوات التي تولى عبرها مهمة الاشراف على الادارة العامة للفندق.
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