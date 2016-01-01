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شبح التوقف يهدد عددا من المشاريع التنموية بالمغرب بسبب تراجع "الدولارات الخليجية"

بواسطة أخبارنا المغربية 35 دقيقة مضت
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شبح التوقف يهدد عددا من المشاريع التنموية بالمغرب بسبب تراجع "الدولارات الخليجية"

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

باتت العديد من المشاريع التنموية الموجودة في طور الإعداد مهددة بالإيقاف المؤقت وذلك بسبب التراجع المسجل في قيمة الهبات المالية القادمة من دول الخليج.

فقد أكد تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية تراجع حجم هذه الهبات النقدية خلال الربع الأول من العام الحالي في مقارنة مع نفس الفنرة من العام الماضي.

وجاء في التقرير الذي كشفت عن مضامينه الوزارة أن المنح المالية من دول الخليج خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت 21.4 مليون دولار، مقارنة مع 91.1 مليون دولار، خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

ويأتي هذا التراجع في الهبات الخليجية المقدمة للمغرب، في وقت تعاني فيه دول الخليج من هبوط حاد في إيردات مبيعات النفط الخام، ما دفعها لتقليص مساعداتها المالية وتنفيذ برامج تقشف لمواءمة النفقات بالإيرادات الفعلية.

 
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