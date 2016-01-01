تنسيقية للمزارعين الإسبان تعلن الحرب على المنتجات القادمة من الصحراء المغربية

أخبارنا المغربية

أعلنت تنسيقية منظمات المزارعين ومربي الماشية الإسبان الحرب على المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك فيما يخص الإشكال المرتبط بقرار محكمة العدل الأوروبية.

و وفق يومية المساء، فقد أعلنت التنسيقية الإسبانية أنها ستساند الطرح الانفصالي الذي تروج له الجبهة في ما يخص قرار محكمة العدل الدولية الأوروبية.

وتعهدت التنسيقية الإسبانية بأنها ستعمل على منع المنتجات الفلاحية والبحرية القادمة من الصحراء المغربية، كما وقعت اتفاقا مع البوليساريو لعرقلة وصول المنتجات إلى الأسواق الأوروبية.