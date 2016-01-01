رئيس الحكومة يعقد لقاءات تواصلية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا

عقد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني يومي الإثنين والثلاثاء 24 و25 أبريل الجاري، سلسلة لقاءات تواصلية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، وذلك بحضور وزير الشغل والإدماج المهني.



وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن السيد العثماني استقبل أمس الإثنين على التوالي، وفدا عن الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام السيد الميلودي الموخارق، ووفدا عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة الأمين العام السيد عبد القادر الزاير.



وأضاف المصدر ذاته، أن رئيس الحكومة استقبل اليوم الثلاثاء، وفدا عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة الكاتب العام، السيد علي كافي الشراط، وبعده وفدا عن الاتحاد الوطني للشغل برئاسة الأمين العام السيد عبد الإله الحلوطي. وأشار البلاغ إلى أن هذه اللقاءات، التي تندرج في إطار نهج الحوار والتواصل الذي أكده التصريح الحكومي في العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين، شكلت مناسبة للتواصل والتشاور حول آفاق ومنهجية الحوار الاجتماعي، مبرزا أن النقابات عبرت عن تثمينها لهذه المبادرة، وعن استعدادها للحوار الايجابي البناء.