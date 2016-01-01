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رفع الحكومة لثمن "البوطا" قادم بالتأكيد وهذا هو الدليل

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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رفع الحكومة لثمن "البوطا" قادم بالتأكيد وهذا هو الدليل

 

أخبارنا المغربية : المهدي الوافي

كشفت مصادر نقابية حضرت الاجتماع الذي عقده سعد الديين العثماني مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا عن نقطة هامة جدا تم التطرق إليها خلال اللقاء.

المصدر قال أن العثماني صرح خلال الاجتماع على أنه عازم على رفع الدعم عن غاز البوتان خلال ولاية حكومته، مؤكدا أن تطبيق هذا الأمر معلق فقط إلى آن تأتي اللحظة المناسبة.

للإشارة فإنه فور رفع الدعن عن قنينات غاز البوتان، فإن سعرها سيتضاعف أكثر من مرتين حيث سيصل ثمن القنينة الكبيرة إلى أزيد من 100 درهم.

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