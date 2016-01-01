أسعار التمور المغربية قبل أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، حيث يتزايد الطلب على التمور بشكل مكثف من طرف المغاربة، باعتبارها مادة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في مائدة الإفطار .

و في هذا الصدد، أفادت مواقع مغربية جهوية، أن تمور واحات زاكورة والرشيدية وطاطا ، بدأت تصل بكثافة إلى الأسواق المغربية في مختلف المدن.

و تتراوح أسعار التمور حسب ذات المصادر ، ما بين 30 درهما و 150 درهما حسب الأنواع والأصناف الأكثر شهرة.

و اليكم أسعار أربعة من أشهر الأصناف المغربية :

الجيهل: ما بين 30 إلى 35 درهما

الفكوس: 60 درهما

بوسة حمي: 120 درهما

المجهول: 150 درهما