أسعار التمور المغربية قبل أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، حيث يتزايد الطلب على التمور بشكل مكثف من طرف المغاربة، باعتبارها مادة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في مائدة الإفطار .
و في هذا الصدد، أفادت مواقع مغربية جهوية، أن تمور واحات زاكورة والرشيدية وطاطا ، بدأت تصل بكثافة إلى الأسواق المغربية في مختلف المدن.
و تتراوح أسعار التمور حسب ذات المصادر ، ما بين 30 درهما و 150 درهما حسب الأنواع والأصناف الأكثر شهرة.
و اليكم أسعار أربعة من أشهر الأصناف المغربية :
الجيهل: ما بين 30 إلى 35 درهما
الفكوس: 60 درهما
بوسة حمي: 120 درهما
المجهول: 150 درهما
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