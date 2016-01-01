خبر سار لمغاربة الخارج بخصوص سعر صرف اليورو

يتجه الأورو صوب أعلى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله الاثنين بعدما حقق أعلى مكاسبه اليومية منذ يونيو الماضي، مع تنامي الثقة في أن مرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون، الذي تفضله السوق، سيهزم مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان ليصبح الرئيس القادم لفرنسا.

وأدى فوز ماكرون، المنتمي لتيار الوسط، في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية أول أمس الأحد إلى ارتفاع الأورو فوق 1.09 دولار، حيث استمد المستثمرون الثقة من استطلاعات الرأي التي أظهرت أن ماكرون سيهزم لوبان، التي هددت بإخراج فرنسا من منطقة الأورو، في جولة الإعادة التي تجرى يوم السابع من ماي المقبل.

وبحلول الساعة 08.20 بتوقيت غرينتش، صعد الأورو 0.2 بالمئة إلى 1.0891 دولار، ليبعد أقل من نصف سنت عن المستوى المرتفع الذي بلغه بعد إعلان نتائج انتخابات الأحد عند 1.0940 دولار، بعدما زاد 1.4 بالمئة أمس الاثنين.

ومن شأن هذا الارتفاع أن يخدم مصالح الجالية النغربية المقيمة بالهارج والتي كانت قد تضررت بشكل كبير من الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الأورو مقابل الدرهم المغربي.