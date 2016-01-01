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الدرك الملكي يحجز أزيد من 36 طن من الأكياس البلاستيكي ويوقف 12 شخصا

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 36 دقيقة مضت
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الدرك الملكي يحجز أزيد من 36 طن من الأكياس البلاستيكي ويوقف 12 شخصا

علم لدى مصدر بوزارة الداخلية أن الدرك الملكي فكك، خلال الربع الأول من العام الجاري، العديد من الوحدات السرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية وحجز كميات هامة من هذه المادة الموجهة للبيع بالأسواق.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العمليات، التي تندرج في إطار محاربة صنع وتسويق الأكياس البلاستيكية، مكنت من حجز 36 طنا من الأكياس البلاستيكية، و51 آلة تصنيع، و11 عربة، وتوقيف 12 شخصا.

وأشار إلى أنه منذ دخول القانون رقم 15-77 القاضي بمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ في 04 أبريل 2016، قام الدرك الملكي بحجز 421 طنا من الأكياس البلاستيكية، و70 آلة تصنيع، و16 عربة، وكذا توقيف 55 شخصا تمت إحالتهم جميعا على المحاكم المختصة.

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