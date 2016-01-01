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للمرة الثامنة، إلغاء صفقة للرادارات قيمتها تتجاوز 20 مليار سنتيم

بواسطة أخبارنا المغربية 43 دقيقة مضت
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للمرة الثامنة، إلغاء صفقة للرادارات قيمتها تتجاوز 20 مليار سنتيم

أخبارنا المغربية 

ألغى وزير النقل والتجهيز، عبد القادر اعمارة، صفقة للرادارات قيمتها تتجاوز 20 مليار سنتيم، كان قد أطلقها محمد بوسعيد، وزير المالية المكلف بقطاع التجهيز والنقل في مرحلة تصريف الأعمال السابقة. 

و قالت صحيفة أخبار اليوم، أن  هذه الصفقة تم إلغاؤها للمرة الثامنة، وكانت تهدف إلى اقتناء 500 رادار بقيمة تصل إلى 200 مليون درهم، مع 13 مليونا للصيانة .

 وقد طرحت الصفقة جدلا بخصوص أحقية وزير تصريف الأعمال في إطلاق صفقة من هذا الحجم، تلزم الحكومة المقبلة بتكاليف مالية مهمة.

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