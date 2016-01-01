الرئيسية | اقتصاد | احذروا .. ضيعة مغربية تستعمل "البراز البشري" في زراعة "الدلاح"

احذروا .. ضيعة مغربية تستعمل "البراز البشري" في زراعة "الدلاح"

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
احذروا .. ضيعة مغربية تستعمل "البراز البشري" في زراعة "الدلاح"

أخبارنا المغربية : 

حلت عناصر الدرك الملكي ، اليوم الخميس ، بضيعة فلاحية تستعمل " البراز البشري" كسماد لزراعة وإنتاج البطيخ الأحمر  " الدلاح "  بشيشاوة. 

و حسب يومية المساء في عددها ليوم غد الجمعة ، فإن وكيل الملك لدى ابتدائية إمنتانوت، أصدر تعليمات للفرقة البيئية، التابعة للدرك الملكي، لفتح تحقيقاتها بخصوص قضية استعمال " البراز البشري"  في زراعة الدلاح من قبل مالك ضيعة فلاحية بالجهة الغربية لمدينة شيشاوة، كما أعطى تعليماته لإجراء التحاليل اللازمة لمعرفة نوعية السماد، الذي يستعمله رب الضيعة في إنتاج الدلاح.

وأخذت الفرقة الدركية المختصة عينة من " البراز البشري "  على أساس أن يتم توجيهه للمختبر التابع للدرك الملكي بمدينة الرباط، بغية معرفة حقيقته، تضيف اليومية .

مجموع المشاهدات: 4764 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة
image

"حزب الله" ضد "حزب الله"

صلاح الدين عابر
image

مكاينش معامن

اسماعيل الحلوتي
image

من اجل مدينة افظل

جمال ايت حمو

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات