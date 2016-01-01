احذروا .. ضيعة مغربية تستعمل "البراز البشري" في زراعة "الدلاح"

أخبارنا المغربية :

حلت عناصر الدرك الملكي ، اليوم الخميس ، بضيعة فلاحية تستعمل " البراز البشري" كسماد لزراعة وإنتاج البطيخ الأحمر " الدلاح " بشيشاوة.

و حسب يومية المساء في عددها ليوم غد الجمعة ، فإن وكيل الملك لدى ابتدائية إمنتانوت، أصدر تعليمات للفرقة البيئية، التابعة للدرك الملكي، لفتح تحقيقاتها بخصوص قضية استعمال " البراز البشري" في زراعة الدلاح من قبل مالك ضيعة فلاحية بالجهة الغربية لمدينة شيشاوة، كما أعطى تعليماته لإجراء التحاليل اللازمة لمعرفة نوعية السماد، الذي يستعمله رب الضيعة في إنتاج الدلاح.

وأخذت الفرقة الدركية المختصة عينة من " البراز البشري " على أساس أن يتم توجيهه للمختبر التابع للدرك الملكي بمدينة الرباط، بغية معرفة حقيقته، تضيف اليومية .