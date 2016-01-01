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نقابات سامير تراسل العثماني قصد التدخل لعودة الإنتاج بالمصفاة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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نقابات سامير تراسل العثماني قصد التدخل لعودة الإنتاج بالمصفاة

أخبارنا المغربية 

وجهت الجبهة النقابية لشركة "لاسامير" المتوقفة عن الإنتاج في غشت 2015، مراسلة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تطالب فيها بالعودة العاجلة للإنتاج بمصفاة المحمدية وتوفير الشروط الضرورية لاستمرار صناعات التكرير خدمة للاقتصاد الوطني.

و وفق صحيفة الأحداث المغربية، فقد طالبت الجبهة النقابية المكونة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالمحافظة على المكاسب الجارية في الاتفاقية الجماعية للشغل لفائدة الأجراء. 

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