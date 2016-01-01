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هكذا أثار توشيح أخنوش من قبل حكومة راخوي غضب مزارعي اسبانيا

بواسطة أخبارنا المغربية 31 دقيقة مضت
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هكذا أثار توشيح أخنوش من قبل حكومة راخوي غضب مزارعي اسبانيا

أخبارنا المغربية 

أثار توشيح عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، من قبل الحكومة الإسبانية والجدل في الجارة الشمالية.

فبعد توشيحه من لدن إيزابيل غارسيا تيرخينا، وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الاسبانية، بوسام الصليب الأكبر للاستحقاق المدني، خرج اتحاد مزارعي ومربيي المواشي الصغار الإسبان للقول إنه ليس هناك ما يجب أن تشكر عليه إسبانيا أخنوش، فبالأحرى توشيحه.

و قالت صحيفة أخبار اليوم، أن المزارعين قالوا إنهم لم يفهموا هذه الخطوة التي يعتقدون أنها تأتي على حسابهم، وأضافوا قائلين: "تحكمت كثيرا مصالح كبار المزارعين المغاربة في التوشيح.

 في المقابل، اعتبر البعض أن انتقاد توشيح أخنوش يدخل في إطار الحرب التي تشنها بعض الجمعيات الفلاحية الإسبانية على المنتجات المغربية، لا سيما الطماطم، مشيرة إلى أن الجمعيات لا تنظر إلى المزارعين المغاربة كشركاء أو كمنافسين، بل كأعداء يتوجب محاربتهم في الأسواق الأوروبية.

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