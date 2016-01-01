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رغم انخفاضها عالميا .. زيادات جديدة في أسعار البنزين والغازوال بالمغرب

بواسطة أخبارنا المغربية 53 دقيقة مضت
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رغم انخفاضها عالميا .. زيادات جديدة في أسعار البنزين والغازوال بالمغرب

أخبارنا المغربية : 

عادت أسعار الغازوال والبنزين لترتفع من جديد، إذ قفز سعر البنزين، في عدد من محطات الوقود، بنحو 40 سنتيما، ليقترب من عتبة 11 درهما للتر الواحد، حيث يتراوح حاليا بالدار البيضاء بين 10.98 و11 درهما للتر، كما ارتفع سعر الغازوال إلى 9.85 دراهم كأقصى سعر مسجل يوم أمس فاتح ماي، ما يعني أن الانخفاض المسجل بداية الشهر لم يصمد طويلا إذ كانت الأسعار شهدت أكبر تراجع منذ نحو سنتين. 

و رغم التراجع الملحوظ لأسعار البترول في الأسواق العالمية للمحروقات خلال الشهرين الماضيين، إلا أن أثمان البيع في محطات الوقود بالمغرب لم تواكب ذلك، وسط توقعات بتسجيل مزيد من الارتفاع بعد دخول قرار التحرير الجزئي لسعر صرف الدرهم حيز التطبيق.

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