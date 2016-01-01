أنباء عن وجود مفاوضات سرية لتفويت استغلال شبكة الطرق السيارة لشركة فرنسية
بواسطة 21 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية
باشر المسؤولون بالشركة الوطنية للطرق السيارة مفاوضات وصفت بالجادة مع شركة فرنسية لغرض تفويت استغلال شبكة الطرق السيارة في المغرب لهذه الشركة، على غرار ما هو معمول به في قطاعات استراتيجية أخرى كما هو الشأن بالنسبة للماء والتطهير.
و قالت صحيفة العلم وفق مصادرها، أن هذه المفاوضات تتم في أجواء من السرية المطلقة لإبعادها عن وسائل الإعلام وباقي وسائل المراقبة السياسية.
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