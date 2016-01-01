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المغاربة عاجزون عن تسديد 6200 مليار سنتيم من القروض البنكية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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المغاربة عاجزون عن تسديد 6200 مليار سنتيم من القروض البنكية

أخبارنا المغربية : 

 في تقرير حديث لبنك المغرب تم تسجيل أن المغاربة المتأخرين عن سداد القروض البنكية يزدادون سنة بعد أخرى، إذ بلغ إجمالي العسر في الأداء 61.96 مليار درهم (حوالي 6200 مليار سنتيم)، إلى غاية متم شهر مارس الماضي، بنمو فاق 4.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وأكد تقرير البنك المركزي أن هذه الزيادة نتجت على الخصوص عن ارتفاع حجم القروض المتعثرة لشركات القطاع الخاص بنسبة 25 في المائة خلال سنة، في حين عرف حجم القروض المتعثرة للأسر والأفراد نسبة أقل حددت في 1.6 في المائة، وفق ما أوردته يومية "أخبار اليوم"، في عددها الصادر اليوم الأربعاء .

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