ارتفاع في عدد السياح الوافدين على المغرب خلال الربع الأول من سنة 2017

أفاد مرصد السياحة بأن عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال الربع الأول من السنة الجارية بلغ 2,1 مليون، بارتفاع نسبته 7,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.



وأوضح المرصد، في إحصائيات أصدرها حول السياحة بالمغرب للفترة الممتدة بين يناير ومارس 2017 ، أن عدد السياح الأجانب ارتفع بنسبة 11,7 في المائة، في حين سجل توافد المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 2,7 في المائة.



وقد همت هذه الزيادة -يضيف المرصد- الأسواق المصدرة الرئيسية، وهي ألمانيا وفرنسا (زائد 6 في المائة) والمملكة المتحدة وهولاندا (5 في المائة) وإسبانيا ( 4 في المائة) وبلجيكا ( 3 في المائة) .



وفي ما يتعلق بالأسواق السياحية الواعدة بالنسبة للمغرب، فقد حافظت على منحاها التصاعدي، حيث سجلت الصين ارتفاعا قارب ثمانية أضعاف مقارنة مع الربع الأول من سنة 2016 (زائد 784 في المائة).



وأبرز المرصد أن نسبة السياح القادمين من روسيا وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة والبرازيل سجلت ارتفاعات بلغت، على التوالي، 79 في المائة و 63 في المائة و 62 في المائة و 31 في المائة و 28 في المائة.



وبخصوص إجمالي ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، فقد سجلت ارتفاعا ب 16,1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2017 (زائد 19,8 في المائة للسياح غير المقيمين وزائد 7,8 في المائة بالنسبة للمقيمين).



وقد استأثر القطبان السياحيان مراكش وأكادير، لوحدهما، بنسبة 61 في المائة من مجموع ليالي المبيت خلال الربع الأول من سنة 2017 حسب إحصائيات المرصد، الذي أشار إلى أن كلا من المدينتين سجلتا ارتفاعا ب 19 في المائة.



وأبرز المرصد أن باقي الوجهات السياحية سجلت نتائج إيجابية، وبصفة خاصة مدينتا فاس وطنجة، بارتفاع بلغ على التوالي 32 في المائة و 24 في المائة.



وفي ما يتعلق بنسبة الملء إلى حدود نهاية مارس 2017 ، فقد وصلت إلى 39 في المائة ، بارتفاع يصل إلى أربع نقاط مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المنصرمة.



وخلص المرصد إلى أن المداخيل المتحصلة من النشاط السياحي لغير المقيمين بالمغرب بلغت 12,1 مليار درهم خلال الربع الأول من سنة 2017 مقابل 12,7 مليار درهم سنة من قبل، أي بانخفاض بلغ 4,9 في المائة.