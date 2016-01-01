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فيدرالية اليسار تتهم عمدة الرباط بتفويت مساكن وشقق تقع في حي راق

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
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فيدرالية اليسار تتهم عمدة الرباط بتفويت مساكن وشقق تقع في حي راق

أخبارنا المغربية 

اتهم مستشارو فيدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط العمدة محمد صديقي باستغلال منصبه لقضاء مآربه الخاصة تحت غطاء المنفعة العامة، لإتمام عملية تفويت شقة في حي راق ضمن عقار مساحته أزيد من 5 هكتارات.

و في التفاصيل، تقول يومية المساء أن مستشاري الفيدرالية أعلنوا أنهم سيتصدون لهاته العملية بكل حزم، بعد أن اتضح أن الهدف منها هو تفويت مساكن وشقق تقع في حي راق لفائدة عدد من المستفيدين، من بينهم العمدة صديقي بصفته إطارا سابقا في شركة "ريضال" التي تتولى التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير. 

وقالت الفيدرالية إن نزع الملكية للمنفعة العامة لأجل منشآت عامة أمر مقبول، لكن نوعها لفائدة مساكن أمر غير مقبول.

 
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