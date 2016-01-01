" التجاري وفا بنك" تنهي عملية شراء 100 في المائة من رأسمال بنك مصري

أعلنت مجموعة (التجاري وفا بنك) ، اليوم الأربعاء، عن الإنتهاء من عملية شراء بنك (باركليز مصر) بنجاح، مؤكدة أن العملية تمت بناء على إتفاق مبرم بينها وبين مجموعة (باركليز بي إل سي) في رابع أكتوبر 2016، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات الرقابية اللازمة.



وجاء في بيان صحفي صدر بالقاهرة وتوصلت به وكالة المغربي العربي للأنباء، أن هذه "العملية الإستراتيجية "، ستمكن مجموعة (التجاري وفا بنك) من تعزيز تواجدها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كما أنها تدعم التبادل التجاري والعلاقات الإقتصادية بين مصر والمغرب من جانب، وبين مصر وباقي الدول التي تتواجد بها المجموعة من جانب آخر.



وتعتبر هذه الصفقة نقطة تحول إستراتيجية في تاريخ إثنين من أكبر المؤسسات المصرفية حيث تم بذل الكثير من الجهد من أجل إتمام عملية البيع والإندماج بنجاح، بحسب البيان الذي أكد أن "البنك سيظل ملتزما بعلاقاته القوية مع عملائه والإستمرار في تقديم الخدمات والمنتجات المتميزة لهم على النحو الأمثل" .



وقد أكدت مجموعة (التجاري وفابنك ) أن مصر، بما لها من مميزات عديدة تتمثل في موقعها الجغرافي الفريد وخصائصها الديموغرافية المتميزة إلى جانب قوة قطاعها المصرفي، تعد سوقا إستراتيجيا واعدا ذا فرص تنموية إيجابية وجاذبة للإستثمار.



وفي سياق متصل، أكدت المجموعة أن "هذه الصفقة تدعم توجهها الإستراتيجي والذي يهدف إلى التواجد داخل السوق المصري من خلال مؤسسة مصرفية ذات سمعة طيبة وتاريخ طويل في تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة في مختلف القطاعات وفريق عمل قوي يتميز بمستوى عال من الحرفية إلى جانب إرتكازها على مؤشرات مالية قوية".



ويهدف (التجاري وفابنك) من خلال هذه العملية، إلى أن " يشارك بفاعلية في تقديم نموذج مصرفي جديد يستهدف المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة والطبقات المتوسطة في السوق المصري من خلال خطة أعمال تتضمن الوصول إليهم عن طريق توسيع شبكة الفروع والتطبيقات التكنولوجية إضافة إلى تطوير وتصميم منتجات وخدمات بنكية تتناسب مع إحتياجاتهم معتمدا في ذلك على تاريخه الطويل في العمل المصرفي".



وتجدر الإشارة إلى أن خبرة بنك باركليز فى مصر تمتد إلى أكثر من 150 عاما قدم خلالها أفضل الخدمات المصرفية العالمية، حيث يمتلك البنك شبكة فروع ضخمة تضم 56 فرعا و 72 صراف آلي منتشرة في كافة المحافظات المصرية.



ويعمل ببنك (باركليز مصر) 1500 موظف من أفضل الكفاءات والكوادر فى السوق المصرفي لخدمة أكثر من 180 ألف عميل فى جميع أنحاء الجمهورية المصرية.