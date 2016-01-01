أكبر ناقلة للحاويات في العالم في طريقها من سنغافورة إلى المغرب

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عبرت قناة السويس بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، أمس الأربعاء، السفينة (مول تريومبيه)، أكبر سفينة لنقل الحاويات في العالم، في أول رحلة لها عبر القناة من سنغافوة إلى المغرب وعلى متنها 20170 حاوية.



وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، في تصريح أوردته الصحف المصرية اليوم الخميس، إن " القناة شهدت أمس عبور أكبر سفينة حاويات في العالم (مول تريومبيه)، في أول رحلة لها عبر قناة السويس قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى المغرب بحمولة 216 ألف طن وتحمل على متنها 20170 حاوية".



وقالت صحيفة (الأخبار)، بهذا الخصوص، إن " الناقلة عبرت بكامل حمولتها قادمة من سنغافورة وفي طريقها إلى ميناء طنجة المغربي، ورافقتها طوال رحلتها بالقناة اثنتان من قاطرات الإنقاذ العملاقة".



وأولى مسؤولو قناة السويس حدث عبور هذه الناقلة الضخمة للقناة، أهمية خاصة على اعتبار أنه يأتي، بحسب رئيس هيئة القناة، تأكيدا على "ثقة المجتمع الملاحي بكفاءة وقدرة قناة السويس على استقبال جميع سفن الحاويات فى العالم، ومواكبة التغيرات الحديثة فى صناعة النقل البحرى من خلال مشروعات التطوير المستمرة بالقناة وآخرها مشروع حفر قناة السويس الجديدة ( موازية للقناة القديمة بطول 40 كلم)، بما يرفع من تصنيف القناة".