بلافيرج يطالب بتقييم "الأوراش الملكية" لتوقيف غير الناجح منها
أخبارنا المغربية
استغرب عمر بلافريج النائب البرلماني عن "فيدرالية اليسار الديمقراطي"، يوم أمس الأربعاء، عن سبب عدم إدراج مناقشة الأوراش الملكية من طرف البرلمانيين، مشيرا إلى أن بعض هذه الأوراش غير معقولة بالنسبة لبلد نام مثل المغرب، وأعطى مثالا بالقطار فائق السرعة "تي جي في" الذي يعتبر شيئا فاخرا حتى في الدول المتقدمة، وفق تعبيره.
كما تساءل بلافريج خلال نقاش قانون مالية 2017 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن سبب عدم تقييم هذه الأوراش التي لم تمكن المغرب من الدخول في نادي الدول الصاعدة، رغم مرور أكثر من 10 سنوات على انطلاق سياسة الأوراش الكبرى والمخططات القطاعية.
و تابع بلافريج في نفس اللقاء أن الجميع يعترف بأن أكبر مشكل في البلاد هو التعليم، متسائلا عن سبب عدم إعطاء الحكومة أولوية للاستثمار في التعليم.
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