الخلفي يكشف عن تاريخ المصادقة على قانون المالية
أخبارنا المغربية
أعلن مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تطلع الحكومة للمصادقة على قانون المالية لسنة 2017، عند نهاية ماي الجاري.
وقال الخلفي، خلال ندوة صحفية، عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، نحن نتطلع أن تكون المصادقة في نهاية ماي، مؤكدا أن الحكومة معبئة لمناقشة قانون المالية، وأن كل المؤشرات إيجابية فيما يتعلق بمناقشة القانون على مستوى مجلس النواب.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، "أملنا في إخراج قانون المالية في أقرب الآجال، مع احترام استقلالية المؤسسة التشريعية، التي ينص عليها الدستور، من خلال الحرص على فصل السلطات و تعاونها
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