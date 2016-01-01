الرئيسية | اقتصاد | انخفاض قياسي في أسعار البترول دوليا، فمن يوقف مافيا قطاع المحروقات بالمغرب ؟

انخفاض قياسي في أسعار البترول دوليا، فمن يوقف مافيا قطاع المحروقات بالمغرب ؟

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
انخفاض قياسي في أسعار البترول دوليا، فمن يوقف مافيا قطاع المحروقات بالمغرب ؟

 

أخبارنا المغربية : المهدي الوافي

عادت أسعار النفط للانخفاض مجددا في الأسواق العالمية حيث تراجعت بأكثر من أربعة بالمائة اليوم الخميس مسجلة أدنى مستوى منذ أواخر نوفمبر مع تبدد معظم المكاسب التي أعقبت اتفاق تخفيض إنتاج أوبك العام الماضي بفعل مخاوف المستثمرين بشأن تخمة المعروض في الأسواق العالمية.

وزاد الهبوط بعدما قال مندوبون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن المنظمة ودولا أخرى منتجة تقلل من احتمال زيادة خفض الإنتاج عن المستوى الحالي عندما يلتقي المنتجون في 25 ماي .

من جهتهم لا زال أباطرة قطاع المحروقات بالمغرب يواصلون سياسة "حلب الشعب" التي ينهجونها مستغلين الفرصة الذهبية التي منحتها لهم حكومة بنكيران المنتهية ولايتها بتحريرها للأسعار تاركة المواطن البسيط تحت رحمتهم طون رقيب أو حسيب، حيث يعتبر سعر الغازوال والبنزين بالمغرب من بين الأغلى عالميا.

مجموع المشاهدات: 981 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات