انخفاض قياسي في أسعار البترول دوليا، فمن يوقف مافيا قطاع المحروقات بالمغرب ؟

أخبارنا المغربية : المهدي الوافي

عادت أسعار النفط للانخفاض مجددا في الأسواق العالمية حيث تراجعت بأكثر من أربعة بالمائة اليوم الخميس مسجلة أدنى مستوى منذ أواخر نوفمبر مع تبدد معظم المكاسب التي أعقبت اتفاق تخفيض إنتاج أوبك العام الماضي بفعل مخاوف المستثمرين بشأن تخمة المعروض في الأسواق العالمية.

وزاد الهبوط بعدما قال مندوبون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن المنظمة ودولا أخرى منتجة تقلل من احتمال زيادة خفض الإنتاج عن المستوى الحالي عندما يلتقي المنتجون في 25 ماي .

من جهتهم لا زال أباطرة قطاع المحروقات بالمغرب يواصلون سياسة "حلب الشعب" التي ينهجونها مستغلين الفرصة الذهبية التي منحتها لهم حكومة بنكيران المنتهية ولايتها بتحريرها للأسعار تاركة المواطن البسيط تحت رحمتهم طون رقيب أو حسيب، حيث يعتبر سعر الغازوال والبنزين بالمغرب من بين الأغلى عالميا.