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النجم رونالدو يزداد تعلقا بالمغرب ويقرر ضخ أمواله بمدن أخرى

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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النجم رونالدو يزداد تعلقا بالمغرب ويقرر ضخ أمواله بمدن أخرى

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

يبدو أن الأجواء المغربية قد ألأسرت قلب النجم العالمي كريستيانو رونالدو والذي بات دائم التردد على المملكة عبر طائرته الخاصة قادما من العاصمة الإسبانية مدريد.

فبعد الوحدة الفندقية التابعة لمجموعته والتي انطلقت الأشغال بها بمراكش، قالت تقارير إخبارية أن نجم الريال قرر الدخول في استثمارات جديدة بمدن مغربية أخرى.

وحسب ذات المصدر، فإن رونالدو اختار كلا من الدار البيضاء والرباط لتكون مسرحا لمشاريعه الجديدة والتي ستكون لامحالة مرتبطة بالمجال السياحي والفندقي مما سيساهم كثيرا في الترويج للمغرب كوجهة سياحية عالمية.

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