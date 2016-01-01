العثماني يدشن عهده بازيادة في أسعار السجائر

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

من المنتظر أن تشهد أسعار عدد من أنواع السجائر ارتفاعا ملموسا خلال قادم الأسابيع وذلك بسبب القرار الذي جاء به قانون المالية الجديد والذي يناقش حاليا بالبرلمان والمتعلق بالرفع من الضريبة المفروضة على استيراد بعض أنواع التبغ الأصفر والأسود.

وحسب ما جاء في العدد الجديد من يومية الأحداث المغربية ، فإنن وزير الإقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، برر لجوء الحكومة لرفع الرسم الخاص بالتبغ بضرورة محاربة التهريب الذي يطال هذه المادة استغلالا للإعفاءات الضريبية على استيرادات التبغ الأسود.

هذا وبات في حكم المؤكد المصادقة على هذا القانون الجديد وذلك بعد دعمه من طرف أغلبية الفرق البرلمانية.