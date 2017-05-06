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الداودي يكشف سبب ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب رغم انخفاضها عالميا

بواسطة أخبارنا المغربية 47 دقيقة مضت
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الداودي يكشف سبب ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب رغم انخفاضها عالميا

أخبارنا المغربية 

برر لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ارتفاع  أسعار الغازوال والبنزين بالمغرب، رغم انخفاض السعر العالمي، بكون الموزعين وشركات المحروقات المغربية، لا تبيع بشكل مباشر، حيث تستغرق عملية شراء المحروقات مدى زمني معين.

وأوضح الداودي في حوار مع الموقع الرسمي للبيجيدي، أن الدولة تلزم أرباب المحروقات، بتوفير حجم احتياط مقدر لضمان تزويد السوق الوطنية، وأيضا لتفادي وقوي أي أزمة غير متوقعة، مما يعني أن الموزع لا يبيع بالسعر المعلن عنه حاليا في السوق العالمية، و إنما بالسعر الذي كان قد اشترى به المحروقات بعد مرور 35 يوما، معتبرا أنه من الطبيعي أن يكون هناك تباين في الأسعار، نظرا للتفاوت الحاصل ما بين زمن البيع و الشراء، وبالتالي فالإنخفاض الحاصل اليوم في السوق الدولية، سينعكس بعد ذلك على السعر الوطني. 

كما أشار الداودي إلى أن  تغير أسعار الدولار الأمريكي، تلعب هي الأخرى دورها كبيرا، في تحديد أسعار المحروقات، خاصة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، حيث ارتفعت أسعار الدولار مقابل الدرهم المغربي، الأمر الذي يفضي الى وقوع بعض التغيرات الطفيفة في أسعار المحروقات على مستوى السوق الوطنية.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (6 تعليق)

1 | مواطن
راه ثلات سنوات هاذي باش نخافض سعر البترول

دوك الخزعبلات عاودهوم لشي واحد مكلخ

اما المغاربة عارفين بلي كروش الحرام الجشعين كيحلبو فجيوبهوم
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0
تقرير كغير لائق 2017/05/06 - 11:39
2 | ميمي
تعايق
هادشي مكاينش .السبب هو مافيا المحروقات التي تتحكم في السوق.
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0
تقرير كغير لائق 2017/05/06 - 11:42
3 | حسن مراكش
انا لا اثيق في احد
السي الداودي راك غار تاترقع اتكدب على لمغاربة نفس السيناريو عملتيه منين كنتي وزير التعليم العالي اسالوك فالبرلمان على التعليم الخصوصي والاثمنة التي أصبحت ترهق الآباء ديما راك مع الخصم ضد الشعب الدي اوصلك لدلك المنصب
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0
تقرير كغير لائق 2017/05/06 - 11:44
4 | محمد السخواني
تبرير السرقة
رغم مرور الوقت بين وقت الشراء ووقت البيع للعموم الا ان الثمن العالمي امتاز بالانخفاض الحاد طيلة السنوات الاخيرة ؟ فلماذا تحتجون بغلائه بمرور فترة بين البيع والشراء تقارب شهرا واحدا ؟ ثانيا ارجاع الامر الى سعر صرف الدولار المرتفع هو بسبب قراركم بنعويم الدرهم وهو ما حذر منه جميع الاقتصاديين رغم ان غلاء سعر البنزين بالمغرب سبق قرار تعويم الدرهم وارتفاع سعر صرف الدولار ثالثا لماذا في دولة كامريكا لها مسافات طويلة بينها وبين الدول المزودة لها بالنفط في الشرق الاوسط زيادة الى ارتفاع التامينات وارتفاع ثمن التخزين والنقل ورغم ذلك يعتبر ثمن البنزين الارخص بين دول العالم مع الاخذ بعين الاعتبار ارتفاع الدخل لدى المواطن الامريكي...؟ ويبقى تصريح الوزير الداودي في الاخير مجرد ديماغوجيا سياسية لتبرير سرقة ارزاق الناس من طرف لوبيات متوحشة تسيطر على الاقتصاد الوطني وتمتص دماء المقهورين وهي اسر معدودة ومعروفة تمتلك السلطة والاقتصاد والقرار السياسي....
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0
تقرير كغير لائق 2017/05/06 - 11:54
5 | Nizar
جواب في المستوى
نشكرك سيادة الداودي لكن لماذا تقومون برفع الأسعار مباشرة بعد ارتفاعه ولا تنتضرون حتى يوم واحد كفاكم ضحكا على العقول
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0
تقرير كغير لائق 2017/05/06 - 12:02
6 | ولد القليعة
كدااب
الله يهديكم اودي لقد ركعتم للفساد واستسلمتم ارفعو الراية البيضاء هناك حلول دائما لاي مشكل خدمو شوي الصرامة مع موزعي المحروقات ،يوما سيتور المغاربة عليكم اكيد الضغط يولد الانفجار .
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0
تقرير كغير لائق 2017/05/06 - 12:08
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

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