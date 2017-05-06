الداودي يكشف سبب ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب رغم انخفاضها عالميا

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برر لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين بالمغرب، رغم انخفاض السعر العالمي، بكون الموزعين وشركات المحروقات المغربية، لا تبيع بشكل مباشر، حيث تستغرق عملية شراء المحروقات مدى زمني معين.

وأوضح الداودي في حوار مع الموقع الرسمي للبيجيدي، أن الدولة تلزم أرباب المحروقات، بتوفير حجم احتياط مقدر لضمان تزويد السوق الوطنية، وأيضا لتفادي وقوي أي أزمة غير متوقعة، مما يعني أن الموزع لا يبيع بالسعر المعلن عنه حاليا في السوق العالمية، و إنما بالسعر الذي كان قد اشترى به المحروقات بعد مرور 35 يوما، معتبرا أنه من الطبيعي أن يكون هناك تباين في الأسعار، نظرا للتفاوت الحاصل ما بين زمن البيع و الشراء، وبالتالي فالإنخفاض الحاصل اليوم في السوق الدولية، سينعكس بعد ذلك على السعر الوطني.

كما أشار الداودي إلى أن تغير أسعار الدولار الأمريكي، تلعب هي الأخرى دورها كبيرا، في تحديد أسعار المحروقات، خاصة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، حيث ارتفعت أسعار الدولار مقابل الدرهم المغربي، الأمر الذي يفضي الى وقوع بعض التغيرات الطفيفة في أسعار المحروقات على مستوى السوق الوطنية.